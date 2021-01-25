Воробьев заявил об управляемости ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье управляемая, передает РИА «Новости».

По его данным, на прошлой неделе в Московской области было выписано после выздоровления рекордное количество пациентов. В связи с этим было принято решение о сворачивании «ковидных» коек и максимально эффективном использовании ресурсов врачей, оборудования и лекарств для оказания плановой помощи. Он отметил, что этот план будут реализовывать «спокойно».

За последние сутки в Подмосковье зафиксировали 1 163 случая коронавируса, всего более 186,5 тыс. За всю пандемию выздоровели 146,5 тыс. пациентов (+ 1 118 за сутки) и умерли 3 546 (+ 21 за сутки).

Ранее Воробьев заявлял, что жители региона получат электронные сертификаты в виде QR-кода после вакцинирования от коронавируса.