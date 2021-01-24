Россиянина на украденной в Турции парусной лодке арестовали в Греции

Портовые власти острова Тинос арестовали 33-летнего гражданина России, незаконно проникнувшего в Грецию на краденной в турецком портовом городе Чешме парусной лодке, пишет газета «Прото тема».

Судно село на мель 22 января в морском районе Киония близ острова Тинос. Прибывшие на место патрульные установили, что парусник был украден 19 января 2021 года в Чемше. После этого администрация порта Тинос, которая проводит предварительное расследование, арестовала капитана парусного судна — россиянина. Его имя и фамилия не раскрываются.

Парусник находится на песчаном мелководье и вскоре будет отбуксирован в порт.

Пару дней назад в Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина. Ему инкриминируется создание преступной организации, похищение людей, организация проституции с применением силы или угрозой применения силы, вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией и др.