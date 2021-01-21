В Москве возобновляют работу колледжи, спортивные школы и учреждения допобразования

В Москве возобновляют работу колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Он сообщил, что подписал соответствующий указ, который начинает действовать с 22 января.

Кроме того, будут разблокированы транспортные карты учащихся.

Уточняется, что по решению Минобрнауки РФ дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля, до этой же даты продлевается «дистант» и в вузах, подведомственных Правительству Москвы. Поэтому студенческие транспортные карты пока не будут разблокированы.