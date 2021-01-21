Индия начала поставки вакцины от COVID-19 странам Южной Азии

Индия направила в среду, 20 января, партию вакцины от коронавирусной инфекции в Бутан и Мальдивскую Республику. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на МИД страны.

Отмечается, что всего Индия доставит свои препараты в шесть стран в Южной Азии.

В четверг, 21 января, самолеты индийских ВВС доставят два млн доз вакцин в Бангладеш и один млн доз в Непал. В ближайшие дни — в Мьянму и на Сейшельские острова.

Индийская сторона также рассчитывает на подтверждения необходимых разрешений для таких поставок от Шри-Ланки, Афганистана и Маврикия.

16 января в Индии началась общенациональная кампания по вакцинации от COVID-19. Всего власти страны планируют привить порядка 300 млн человек к июлю 2021 года.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Морадабад в штате Уттар-Прадеш работник правительственной больницы скончался через сутки после того, как он вакцинировался от коронавируса.