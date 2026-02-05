В Минздраве одобрили девять схем лечения коронавируса на дому

Минздрав России утвердил девять схем по лечению коронавирусной инфекции в домашних условиях. Об этом пишет ТАСС.

Согласно рекомендациям Минздрава, лечение должно стартовать в течение недели с момента появления первых признаков заболевания или же прохождения лабораторного теста на наличие вируса SARS-CoV-2. Всем пациентам с легким или среднетяжелым течением COVID-19 следует принимать противовирусные препараты. В их числе арбидол, парацетамол, интерферон, порошок для ингаляций и др.

В ведомстве призвали не заниматься самолечением. Определенную схему лечения определяет врач, исходя из оценки состояния пациента.

До этого россиян предупредили о скрытой проблеме с носом, которая появилась после COVID-19. По словам пластического хирурга, ринопластика Сергея Карповича, даже спустя несколько лет после пандемии пациенты жалуются на «поломку» носа и проблемы с дыханием.

Медик объяснил, что вирус поражает эндотелий — внутреннюю выстилку сосудов и слизистых. Это оборачивается хроническим постковидным ринитом, возникает стойкий сосудистый отек, который не уходит ни от спреев, ни от стандартных курсов лечения. Параллельно страдают обонятельный эпителий и нервные клетки, добавил Карпович. Рецепторы и поддерживающие структуры повреждаются, и даже когда запахи вроде бы возвращаются, слизистая часто восстанавливается не полностью.

В отдельных случаях требуется помощь пластического хирурга. Во время операции специалист выпрямляет перегородку, уменьшает объем носовых раковин, формирует более широкий и правильный канал для прохождения воздуха, сообщил врач.

