В Кремле отреагировали на якобы тайное посещение Москвы советником Макрона

Песков: РФ не будет ни опровергать, ни подтверждать публикации о советнике Макрона
Французские источники неоднократно «сливали» СМИ различную информацию, однако в Елисейском дворце никак не прокомментировали появившуюся ранее в прессе информацию о посещении Москвы дипломатическим советником президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вот из чувства солидарности мы (в Кремле --прим.ред.) тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать», — отметил он.

Накануне Reuters со ссылкой на источник сообщило, что дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву.

По информации французского издания L'Express, визит Бонна на фоне переговоров представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине прошел «незаметно». Дипломат встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, утверждает издание.

Французский источник ТАСС в свою очередь подчеркнул, что Макрон хочет позвонить Владимиру Путину. По его словам, подготовка содержательного разговора займет несколько дней. Французский лидер «нацелен на результат», добавил собеседник агентства. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru»

Ранее Макрон рассказал о подготовке к контактам с Путиным.
 
