Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Стало известно, что ждет зрителей во втором сезоне «Мастера игры»

В Марокко начались съемки второго сезона реалити-шоу «Мастер игры»
Пресс-служба ТНТ

В Марокко начались съемки второго сезона психологического реалити-шоу ТНТ «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Как сообщил генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов, благодаря первому сезону создатели проекта выяснили: зрителю интересно реалити, построенное на человеческих характерах и настоящем выборе в условиях давления.

«Во втором сезоне мы идем еще глубже в психологию участников: здесь важно не только просчитать стратегию, но и выдержать внутреннее напряжение, не потерять себя и не поддаться эмоциям», — отметил он.

Слова Водахова подтвердила продюсер проекта Мария Никольская. Она сказала, что «Мастер игры» поразит зрителя накалом страстей и уровнем психологического напряжения.

«В новых эпизодах шоу участники по-настоящему выйдут из зоны своего комфорта и пройдут по непредсказуемому пути разного рода испытаний», — добавила она.

В предстоящем сезоне 17 звезд шоу-бизнеса, актеров, спортсменов и даже участников проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» вновь поборются за приз в размере 10 млн рублей. Премьера «Мастера игры» запланирована на 2026 год.

Ранее сообщалось, что телеведущая Дана Борисова раскрыла свой гонорар.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!