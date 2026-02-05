Стало известно, что ждет зрителей во втором сезоне «Мастера игры»

В Марокко начались съемки второго сезона психологического реалити-шоу ТНТ «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Как сообщил генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов, благодаря первому сезону создатели проекта выяснили: зрителю интересно реалити, построенное на человеческих характерах и настоящем выборе в условиях давления.

«Во втором сезоне мы идем еще глубже в психологию участников: здесь важно не только просчитать стратегию, но и выдержать внутреннее напряжение, не потерять себя и не поддаться эмоциям», — отметил он.

Слова Водахова подтвердила продюсер проекта Мария Никольская. Она сказала, что «Мастер игры» поразит зрителя накалом страстей и уровнем психологического напряжения.

«В новых эпизодах шоу участники по-настоящему выйдут из зоны своего комфорта и пройдут по непредсказуемому пути разного рода испытаний», — добавила она.

В предстоящем сезоне 17 звезд шоу-бизнеса, актеров, спортсменов и даже участников проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» вновь поборются за приз в размере 10 млн рублей. Премьера «Мастера игры» запланирована на 2026 год.

