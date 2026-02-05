Размер шрифта
В Госдуме ответили, когда США и Европа признают Донбасс и Крым

Депутат Журова: США и Европа признают Донбасс и Крым после окончания СВО
Max Black/AP

Официальное признание Крыма и Донбасса за Россией со стороны США и Европы произойдет после заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Если Киев это признает (Донбасс и Крым российскими – «Газета.Ru»), то и мы понимаем, что в самом документе, мирном договоре (с Украиной – «Газета.Ru») будет прописано это все по умолчанию», — подчеркнула она.

Журова также допустила, что официальное признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Соединенных Штатов и Европы случится «автоматически» после урегулирования конфликта на Украине. В таком случае, не исключила парламентарий, в договоре с Киевом этот пункт прописывать не придется.

«Как ты тут пропишешь обязать другие страны признать новую территорию Российской Федерации? Поэтому это уже, я думаю, следующий этап дипломатической работы с со странами», — заключила Журова.

5 февраля западные источники ТАСС сообщили, что Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами.

Ранее Россия обратилась в ООН с запросом о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение.
 
