Два человека пострадали в результате пожара на автозаправке в ХМАО

Прокуратура: два человека пострадали во время пожара на автозаправке в ХМАО

Два человека пострадали в результате пожара на автозаправке в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным, 5 февраля на территории автозаправки в поселке Солнечный загорелся грузовой автомобиль «МАЗ».



«В результате происшествия пострадали два человека, которые доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку по факту данного инцидента, в ходе которой будет оценено соответствие требованиям пожарной безопасности. Кроме того, будет установлена причина и обстоятельства происшествия.

В МЧС оперативно прокомментировали ситуацию, отметив, что первое подразделение прибыло через три минуты после возгорания.

Специалисты локализовали пожар на площади 150 кв. м, спустя 40 минут после его начала огонь был ликвидирован. В тушении были задействованы 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Ранее в Петербурге вспыхнул контейнеровоз с людьми на борту.