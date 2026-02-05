Размер шрифта
В Кремле прокомментировали окончание действия ДСНВ

Песков: действие ДСНВ заканчивается, Россия оценивает это негативно
Действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) заканчивается, Россия оценивает это негативно и выражает сожаление в этой связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Также представитель Кремля ответил на вопрос, обсуждали ли эту тему накануне президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Китай занимает позицию, согласно которой его ядерный потенциал несопоставим с потенциалом США и России, и поэтому китайцы не хотят участвовать в переговорах, считают это нецелесообразным, рассказал Песков.

По его словам, Россия с уважением относится к такой позиции. Дальше все будет зависеть от развития ситуации, в любом случае РФ сохранит свой ответственный внимательный подход по теме стабильности в области ядерных вооружений и, конечно, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами, подчеркнул пресс-секретарь.

5 февраля истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений. В сентябре 2025-го РФ предложила, чтобы стороны ДСНВ добровольно ограничили количество вооружений, согласно заложенным в договоре «потолкам», но США не отреагировали на эту инициативу.

Теперь Москва исходит из того, что стороны ДСНВ не связаны какими-либо обязательствами. Россия намерена «ответственно и взвешенно» действовать по вопросам стратегических наступательных вооружений, но «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам», чтобы не допустить угроз нацбезопасности.

Ранее в Белом доме раскрыли, когда Трамп примет решение по ДСНВ.
 
