В МЧС рассказали, как без вреда для здоровья окунуться в прорубь на Крещение

Перед погружением в прорубь в день Крещения Господня необходимо разогреть тело, сделав разминку, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног следует надеть нескользкую и легкоснимаемую обувь. Такие рекомендации дали в ГУМЧС России по Московской области, передает РИА «Новости».

День Крещения Иисуса Христа православные христиане отмечают 19 января (6 января по старому стилю). Крещение в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых в виде креста и освящаемых прорубях.

В МЧС отметили, что при входе в воду первый раз нужно быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать, не следует находиться в проруби более минуты, в противном случае можно получить переохлаждение организма. Лучше всего окунуться по шею, это позволит избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга, отметили в главке.

После окунания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

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