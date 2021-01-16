В мире за сутки выявили 688 тысяч случаев коронавируса, что увеличивает общее число заражений 92,5 миллиона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

54% случаев подтвердились в Северной и Южной Америке (373 931), на втором месте - регион Европы (219 615), на третьем - Юго-Восточная Азия (30 500).

За последние 24 часа также скончались 14 718, с начала эпидемии — 2 001 773 пациента.

Больше всего заражений в США 23 097 938. Далее следуют Индия (10 542 841), Бразилия (8 324 294), Россия (3 544 623), Великобритания (3 316 023).

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