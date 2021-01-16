Собор в Солсбери переоборудовали в пункт вакцинации от коронавируса
Катерина Медведева
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Собор в Солсбери в графстве Уилтшир на юго-западе Англии переоборудовали в центр вакцинации от коронавируса. Об этом пишет The Guardian.
Сделать прививку в соборе, построенном в XIII веке, могут граждане старше 80 лет, которым выпишут специальное приглашение. Им необходимо будет прийти за 5 минут до назначенного времени, чтобы не создавать очередь.
Отмечается, что во время вакцинации в соборе будет идти музыкальная программа, которую исполнят на органе XIX века.
Как уточнила газета, переоборудование Солсберийского собора стало возможным из-за коронавирусных ограничений — в настоящее время службы проводятся онлайн.
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