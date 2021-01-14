СК завел дело после гибели семьи в загоревшемся доме в Хабаровске

Следователи завели уголовное дело по факту гибели семьи из пяти человек во время пожара в жилом многоквартирном доме в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным ведомства, жертвами пожара стали двое детей, их родители и дедушка.

В пресс-службе уточнили, что дело было возбуждено по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным СК, погибшая семья на профилактическом учете не состояла.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске пять человек погибли при пожаре в жилом доме.

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