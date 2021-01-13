Ижевский цирк объяснил возмущение зрителей после шоу с козлами-«фашистами»

Зрители на рождественском цирковом представлении были возмущены не козлами в попонах со свастиками, а отсутствием Деда Мороза. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на цирк.

«А претензии были к тому, что люди пришли на представление «Дед Мороз и цирк зверей», которое у нас параллельно проходило. Но тут у нас сюжетная линия была совершенно другая, поэтому люди возмущаются в соцсетях. Видимо, не все поняли, куда пришли», — сказали в цирке.

Также подчеркивается, что зрители не имели претензии к фашистской символике.

В цирке также подчеркнули, что сценарий написала сценарная группа цирка по заказу представителей епархии, который присутствовали на финальной репетиции и одобрили представление.

Ранее СМИ писали, что в Ижевске епархия заказала цирковое представление, в котором поучаствовали козы, изображавшие фашистов.

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