Мьянма заинтересована в российской вакцине

Мьянма заинтересована в изучении российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил пресс-секретарь посольства России в Янгоне Антон Анисимов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Правительство Республики Союз Мьянма демонстрирует заинтересованность в подробном изучении фармакологических свойств вакцины, условий ее хранения, транспортировки и применения», — рассказал Анисимов.

По его словам, в настоящий момент имел обмен информацией между Россией и Мьянмой.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роспотребнадзор объяснил влияние мутаций COVID-19 на эффективность вакцины

— Разработчик украинской вакцины от коронавируса привился американской Moderna

— В США опасаются «вмешательства» РФ в доставку вакцины от COVID-19