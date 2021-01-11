Mash: четыре человека погибли и 10 пострадали в ДТП с военными автобусами в Подмосковье
Анна Светлова
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На Новорижском шоссе в Московской области произошла крупная авария, грузовик столкнулся с колонной военных автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что один автобус полностью разрушен, еще два немного повреждены.
По информации Mash, в результате ДТП погибли четыре человека, еще 10 получили травмы. Грузовик, предположительно, въехал в автобусы из учебного центра ФКУ «Войсковая часть 83466».
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