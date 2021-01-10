В Индонезии нашли вероятное место крушения авиалайнера

В Яванском море обнаружено вероятное место крушения самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на командующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто, передает РИА «Новости».

«Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета...Мы уверены, что именно тут разбился самолет», — говорится в сообщении.

Ранее в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер буквально за минуту резко потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 65 человек, в том числе 10 детей.

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