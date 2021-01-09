СМИ: без света остался весь Пакистан

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Без света остался весь Пакистан, сообщило издание Dawn.

Отмечается, что без электричества остались 200 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что перебои со светом наблюдались в крупных городах: Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан и Касур.

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