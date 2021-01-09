Самолет не смог вылететь из Южно-Сахалинска в Москву
Рейс из Южно-Сахалинска в Москву, который должен был направиться в пункт назначения 9 января в 11.40 по местному времени, был перенесен по техническим причинам. Об этом сообщает сайт KP.ru.
Отмечается, что в настоящее время 368 пассажиров ожидают резервный самолет.
По данным пресс-секретаря АО (Аэропорт Южно-Сахалинск», резервный лайнер готов вылететь из Москвы в 13.00 часов. Он должен прибыть в Сахалин в 21.00 часов, на 23.00 часов намечен вылет этого рейса. При этом точная причина неполадки прежнего самолета не называется.
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