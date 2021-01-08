ЕК: страны ЕС не имеют права на двусторонние заказы вакцины от СOVID-19

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза должны покупать вакцины от коронавируса не через двусторонние, а через общеевропейские переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она напомнила, что имеющийся портфель заказов составляет 2,3 млрд вакцин. По ее словам, этого достаточно для вакцинации всего населения ЕС.

Фон дер Ляйен добавила, что любой поступающий на европейский рынок препарат должен пройти через процедуру утверждения и исследования в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Она также отметила, что контракт Еврокомиссии с Pfizer и BioNTech будет возобновлен и Евросоюз закупит еще 300 млн доз в добавок к уже согласованным 300 млн.

Ранее стало известно, что ЕК дополнительно закупит 300 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech.

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