В МЧС оценили пожарную безопасность в ТЦ после трагедии в «Зимней вишне»

Ситуация с пожарной безопасностью в торговых центрах улучшилась спустя три года после трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Еникеева, в случае возгорания противопожарные системы не срабатывают только в единичных случаях.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.

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