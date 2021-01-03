Инфекционист объяснил снижение числа случаев COVID-19 в России

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в России связано со снижением темпов тестирования на время новогодних праздников, заявил инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, в праздничные дни люди меньше обращаются к врачам. Кроме того, закрыты коммерческие лаборатории, следовательно, снижено число проводимых тестов.

При этом Тимаков подчеркнул, что пик эпидемии в России на данный момент не пройден.

За все время пандемии в стране выявили более 3,2 млн случаев новой коронавирусной инфекции, из них более 58,5 тысячи — с летальным исходом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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