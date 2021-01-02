Талибы* похитили автобус с 45 пассажирами в Афганистане

Боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) похитили автобус с 45 пассажирами в провинции Герат в субботу, 2 января. Об этом информирует телеканал Shamshad News со ссылкой на источник.

Отмечается, что захват произошел около 7.00 по местному времени (6.00 мск) на шоссе Герат-Торгунди в районе Чилл-Дохтер.

Талибы пока не прокомментировали произошедшее.

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