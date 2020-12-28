Пассажиропоток аэропортов Москвы значительно снизился

В московских аэропортах зафиксировано снижение пассажиропотока в период с января по ноябрь по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, перевозки на международных линиях сократились на 75,3%, до 11,5 млн пассажиров, а на внутренних — на 30,6%, до 33,5 млн.

Всего за 11 месяцев перевозки пассажиров в «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» сократились на 60,1%, 42,4% и 48,6% соответственно.

Кроме того, перевозки на международных линиях за ноябрь сократились на 85,2%, до 501,2 тыс. человек, а на внутренних линиях — на 28,5%, до 2,8 млн.

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