Источник: задержанные в Дагестане члены ИГ* хотели напасть на полицейских в Новый год

Задержанные в Дагестане члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) готовили теракт или нападение на полицейских в Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Всем задержанным от 25 до 28 лет, ранее в поле зрения правоохранителей они не попадали. По словам источника, это так называемая «спящая ячейка», члены которой закупались оружием.

Конкретного плана у членов ИГ не было, они хотели в Новый год подорвать самодельное взрывное устройство или напасть на полицейских.

«Обсуждали между собой даже нападение с ножами, если не достанут другого оружия», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ И МВД пресекли подготовку террористического акта в Махачкале, в результате были задержаны четыре члена ячейки ИГ.

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