Врач назвала нормой детский страх перед Дедом Морозом

Детские страхи во время визита Деда Мороза являются нормальными, заявила директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева. Ее слова передает «Вечерняя Москва».

«Представьте, что приходит незнакомец в смешной одежде и начинает лезть к тебе со своими «приставалками»: «Как тебя зовут?», «Расскажи стихотворение». Вполне возможно, что ребенок может испугаться», — заметила Батышева.

В данном случае врач призвала родителей не выталкивать ребенка навстречу Деду Морозу и не заставлять читать стихи. Она предложила родителям пообщаться с Дедом Морозом, чтобы ребенок увидел, что Дед Мороз «свой».

Кроме того, по словам специалиста, до трех лет ребенку сложно понять, кто такой Дед Мороз, поэтому медик рекомендовала до этого возраста вовсе не устраивать праздники с аниматором.

Батышева отметила, что страхи, которые мы переживаем в детстве, могут формировать различные проблемы и преследовать нас многие годы.

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