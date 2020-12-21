Академик РАН оценил данные о появившемся в Великобритании штамме COVID-19

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал в понедельник данные о появившемся в Великобритании новом штамме коронавируса. Об этом сообщает RT.

По его словам, преимущество всегда будет у биологического объекта, обладающего большей летучестью, поэтому он будет замещать изначальные типы.

«Это обязательное биологическое свойство, и от него никуда не денешься», — произнес Чепурнов.

Специалист отметил, что важно, чтобы у нового штамма не было худшей патогенности.

Кроме того, вирусолог допускает, что новый штамм может появиться в России, посколько многие россияне часто летают в Великобританию и обратно.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.