Эрдоган ужесточил комендантский час из-за коронавируса

Президент Турции Тайип Эрдоган ужесточил комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Так, в будние дни гражданам нельзя будет покидать дома с 21:00 до 05:00.

Комендантский час будет также действовать с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.

Таким образом, жители Турции в субботу и воскресенье будут находиться в полной изоляции.

По последним данным, в Турции зарегистрировано 608 тыс. случаев COVID-19, 400 тыс. человек выздоровели, 13,5 тыс. умерли.

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