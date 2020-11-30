Эрдоган ужесточил комендантский час из-за коронавируса
Валерия Исполатова
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Президент Турции Тайип Эрдоган ужесточил комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.
Так, в будние дни гражданам нельзя будет покидать дома с 21:00 до 05:00.
Комендантский час будет также действовать с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.
Таким образом, жители Турции в субботу и воскресенье будут находиться в полной изоляции.
По последним данным, в Турции зарегистрировано 608 тыс. случаев COVID-19, 400 тыс. человек выздоровели, 13,5 тыс. умерли.
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