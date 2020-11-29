Правозащитники сообщают о 70 задержанных на протестах в Белоруссии

Правозащитный центр «Весна» сообщает о 70 задержанных на акциях протеста в Белоруссии.

Согласно опубликованному списку, почти все задержания происходят в Минске. Также есть информация о задержанных в деревне Боровляны под Минском, в Гродно и Витебске.

Список с задержанными продолжает дополняться.

Днем 29 ноября в столице Белоруссии проходит протестная акция «Марш соседей». Митингующие собираются в своих дворах, после чего выдвигаются к районным точкам сбора, чтобы пройти в общей колонне.

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