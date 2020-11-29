Правозащитники сообщают о 70 задержанных на протестах в Белоруссии
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Правозащитный центр «Весна» сообщает о 70 задержанных на акциях протеста в Белоруссии.
Согласно опубликованному списку, почти все задержания происходят в Минске. Также есть информация о задержанных в деревне Боровляны под Минском, в Гродно и Витебске.
Список с задержанными продолжает дополняться.
Днем 29 ноября в столице Белоруссии проходит протестная акция «Марш соседей». Митингующие собираются в своих дворах, после чего выдвигаются к районным точкам сбора, чтобы пройти в общей колонне.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В центр Минска выдвинулась спецтехника в преддверии акции протеста
— В Минске началась акция протеста
— Очевидцы сообщают о первых задержаниях на протестах в Минске