Мужчина украл из магазина 17 банок красной икры в Красноярском крае

В городе Железногорск Красноярского края местный житель украл из магазина 17 банок красной икры. Об этом сообщает МВД России по региону.

«В дежурную часть обратился администратор торгового зала одного из магазинов-дискаунтеров. Он сообщил, что при просмотре записей камеры видеонаблюдения был выявлен факт кражи 17 банок красной икры», — рассказали в ведомстве.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался 40-летний ранее судимый безработный мужчина. Он был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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