Около 10-11% госпитализированных с коронавирусом в Москве находятся в реанимации

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что около 10-11% госпитализированных пациентов с коронавирусом в настоящее время находятся в реанимации.

Он отметил, что такие цифры были практически и ранее: «как и было, порядка 10-11% в реанимациях от всего количество госпитализируемых. Так эта цифра и остается». Поэтому, как подчеркнул градоначальник, нельзя говорить, что COVID-19 стал менее коварным и более безопасным.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. По последним данным, в Москве выявлено 577 177 человек с коронавирусом, из них выздоровели почти 430 тыс. пациентов, умерли — 8 603.

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