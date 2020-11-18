В Петербурге из-за снегопада не смогли приземлиться 11 самолетов

В Петербурге из-за снегопада не смогли приземлиться в аэропорту Пулково 11 самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую аэропортом компанию «Воздушные ворота Северной столицы».

«За время расчистки аэродрома 11 воздушных судов, направлявшихся в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы», — рассказали в пресс-службе.

Утром в среду в Петербурге выпал снег. В городском главке МЧС предупреждают о порывах ветра в течение дня до 22 м/с, на дорогах местами будет гололедица.