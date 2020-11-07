Иммунолог рассказал о самом тревожном симптоме коронавируса

Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок считает, что одышка — самый настораживающий симптом коронавируса.

«Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких», — рассказал он «Ленте.ру».

Определять частоту дыхания нужно в спокойном состоянии. У здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Учащенное дыхание говорит о развитии дыхательной недостаточности, отметил доктор.

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