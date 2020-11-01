Верховный муфтий России осудил вражду из-за карикатур

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин считает вражду из-за карикатур противоестественной и неугодной богу. Об этом он заявил изданию РБК.

По его словам, пророк Мухаммед не проповедовал месть. Верховный муфтий назвал карикатуры «пустяком», объявлять войну и вражду из-за которого «не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям».

«...это противоестественно и противно жизни», – подчеркнул Таджуддин.

Он также призвал воспринимать как личное мнение слова муфтия Чечни Салаха-хаджи Межиева, назвавшего президента Франции Эммануэля Макрона врагом мусульман.

16 октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулла Анзоров в пригороде Париже обезглавил учителя географии и истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии Мухаммеда. Нападавший был убит патрульными полицейскими. После этого Эммануэль Макрон заявил о кризисе ислама и выразил намерение воевать с исламским сепаратизмом. Его слова стали причиной критики в мусульманском сообществе.

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