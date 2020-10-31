В Москве в субботу ожидается до +9°С

В Москве в субботу, 31 октября, ожидается до +9°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +7 до +9°C. Установится облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер подует северный с переходом на северо-восточный скоростью 3-8 м/с.

Ночью температура опустится до +3...+5°C. Ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер усилится до 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 751 мм ртутного столба, ночью – 754 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.