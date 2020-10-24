Более 40 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В аэропортах столицы отменили и задержали 41 рейс, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.25 мск, во Внуково четыре вылета отменено, а еще три было задержано.

При этом в Домодедово отменили 14 рейсов.

Также в Шереметьево отменили 18 вылетов, а два — задержали.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе, сентябре и октябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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