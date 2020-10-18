В США за сутки коронавирусом заразились более 57 тысяч человек

Число зафиксированных случаев COVID-19 в США за сутки увеличилось на 57 519, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 8,1 млн. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Так, по информации специалистов, с начала пандемии в США инфекцией заразились уже 8 107 648 человек. Жертвами вируса стал 219 311 пациентов, в том числе 711 за последние сутки.

Днем ранее в Америке было зафиксировано 69 156 случаев COVID-19 и 883 смерти.

Успешно справились с заболеванием более 3,2 млн американцев.

США до сих пор остаются лидером по числу инфицированных коронавирусом. На втором месте находится Индия с 7 494 551 случаем заражения.

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