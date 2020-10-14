Гидрометцентр анонсировал начало предзимья в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сезон предзимья начнется в центре европейской России с 15 октября. Об этом сообщает ТАСС.
«Прямо с 15 числа в центре европейской России заметные изменения: вместо южных потоков будут западные, а потом северо-западные, а затем и северо-северо-западные, будет резкое понижение температуры. Температурный фон будет около и даже ниже нормы», — говорится в сообщении.
По словам Вильфанда, в ходе периода предзимья еще возможно потепление, но, как минимум, до конца новой рабочей недели центр европейской части России ожидает «настоящая суровая осень».
«Будет такая борьба между осенью и зимой», — отметил он.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России будет аномально теплая погода в октябре
— Аномальное тепло ожидается в России в октябре