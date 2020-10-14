Гидрометцентр анонсировал начало предзимья в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сезон предзимья начнется в центре европейской России с 15 октября. Об этом сообщает ТАСС.

«Прямо с 15 числа в центре европейской России заметные изменения: вместо южных потоков будут западные, а потом северо-западные, а затем и северо-северо-западные, будет резкое понижение температуры. Температурный фон будет около и даже ниже нормы», — говорится в сообщении.

По словам Вильфанда, в ходе периода предзимья еще возможно потепление, но, как минимум, до конца новой рабочей недели центр европейской части России ожидает «настоящая суровая осень».

«Будет такая борьба между осенью и зимой», — отметил он.

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