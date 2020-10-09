Московские власти не хотят ничего закрывать в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют ничего закрывать в связи с коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что жизнь людей стоит на первом месте при принятии решений, на втором месте — экономика. По его словам, в Москве пока не будут ничего закрывать, это станет последним шагом.

«Мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринимать», — сказал чиновник в интервью «Первому каналу».

9 октября в РФ выявили рекордное число заразившихся коронавирусом — 12 126. Больше всего заражений в Москве (3701). Всего вирус подтвердился у 1 272 238 человек в РФ, из них более 1 млн пациентов уже выздоровели, 22 257 — скончались.

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