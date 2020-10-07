Собянин рассказал, должны ли переболевшие коронавирусом оставаться дома

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, должны ли переболевшие коронавирусом москвичи соблюдать ограничения и рекомендации по коронавирусу. Об этом сообщается в его блоге.

По словам градоначальника, переболевшие COVID-19 горожане обязаны соблюдать те же меры, что и те, кто еще не болел. Он отметил, что пока не существует данных относительно того, насколько долгим является иммунитет.

Кроме того, страдающие диабетом лица также входят в зону риска. Им следует оставаться дома, как и людям с хроническими заболеваниями.

В начале октября Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице в настоящее время «критична». Тогда глава города сообщал, что если не удастся остановить рост заболеваний, госпитализаций, придется принимать более жесткие меры.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Инфекционист предупредил о росте случаев COVID-19 в РФ в ближайшие недели

— Вирусолог оценила вероятность лечения COVID-19 в России по примеру Трампа

— Еще 1262 пациента выздоровели после заражения COVID-19 в Москве