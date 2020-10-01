Замглавреда «Дождя» попал под обстрел в Нагорном Карабахе
Заместитель главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного редактора телеканала Тихона Дзядко.
«Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе, он не пострадал», — рассказал Дзядко.
Он добавил, что его коллега находится в бомбоубежище.
Отмечается, что Еловский работает без съемочной группы. Дополнительной информацией главред телеканала не располагает.
Ранее сообщалось, что журналисты французского издания Le Monde попали под обстрел в Нагорном Карабахе, они получили ранения.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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