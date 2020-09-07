Греция начинает пускать по 500 россиян в неделю

С понедельника, 7 сентября, Греция на две недели открывает границу для граждан России. Однако в эту страну пока разрешен въезд до 500 человек в неделю, передает РИА «Новости».

Как отмечается, граница будет открыта до 21 сентября. Россияне смогут попасть на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона.

За день до прибытия им нужно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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