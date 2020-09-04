Собянин заявил, что Москва понесла минимальные потери при коронавирусе

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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что российская столица понесла минимальные потери при тяжелейшей фазе коронавирусной инфекции по сравнению с другими городами. Об этом он написал в своем блоге.

Ссылаясь на мнение специалистов, он отметил, что в Москве не произошел коллапс здравоохранения, удалось защитить пожилых горожан, кроме того, экономические потери оказались меньше, чем ожидалось.

По его словам, абсолютное большинство жителей столицы проявили выдержку и дисциплину при пандемии, что и позволило обойтись без жестких мер, например тотального запрета на выход из дома.

Собянин также добавил, что в настоящее время Москва уже во многом соответствует стандартам города здоровья, но при этом еще есть над чем работать.

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