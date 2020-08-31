В Перу мэр города Куско скончался из-за коронавируса

Мэр перуанского города Куско Рикардо Вальдеррама умер от осложнений, которые вызвал коронавирус нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Как отмечается, 75-летний градоначальник был госпитализирован в больнице еще 24 июля. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Муниципалитет провинции Куско выражает глубокое сожаление в связи со смертью нашего мэра доктора Рикардо Вальдеррамы Фернандеса и выражает его семье соболезнования», — сообщает ТАСС.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 25 млн, за все время от коронавируса скончались более 800 тысяч человек.