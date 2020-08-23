Стало известно отношение школьников к дистанционному обучению

Стало известно, какой формат обучения больше нравится школьникам – очный или дистанционный. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного онлайн-школой Skysmart.

Так, 49% школьников стали больше ценить очное обучение после перехода на удаленный формат. Противоположное мнение высказали 24% респондента, а 27% затруднились с ответом.

20% учащихся заявили, что процесс обучения должен быть наполовину дистанционным, если все цифровые инструменты будут исправно работать, а школьники будут обеспечены компьютерами и доступом в интернет.

Среди достоинств очного обучения 30% опрошенных указали на то, что учителя лучше объясняли материал. Еще 29% отметили важность живого общения с одноклассниками и 11% — живого общения с учителями.

Недостатками традиционного обучения школьники назвали необходимость ранних подъемов (25%) и невозможность учиться в своем темпе (17%).

Опрос проводился среди 1,3 тыс. респондентов.

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