Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине

Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.

Изначально акция началась в виде шествия на улице 17 июня и завершилась митингом в районе Тиргартен. Протестующие требовали от правительства отменить усиление коронавирусных ограничений.

По данным полиции, демонстранты не соблюдали социальную дистанцию, почти никто из них не пользовался масками.

Акция проходила на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. За последние 24 часа в Германии выявили 955 новых случаев заражения коронавирусом. Подобные темпы инфицирования последний раз фиксировались в июне.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 670 тыс. человек.

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