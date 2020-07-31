Под Тюменью девушка проглотила вилку
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В Тюменской области 26-летняя девушка проглотила вилку, пишет телеканал «360».
Врачи провели операцию, чтобы извлечь предмет. Вилка не повредила стенки желудка.
Как сообщила девушка, она съела много жирной пищи и пыталась вызвать рвоту вилкой. Случайно пациентка проглотила столовый прибор.
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