Под Тюменью девушка проглотила вилку

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Пресс-служба областной больницы №4

В Тюменской области 26-летняя девушка проглотила вилку, пишет телеканал «360».

Врачи провели операцию, чтобы извлечь предмет. Вилка не повредила стенки желудка.

Как сообщила девушка, она съела много жирной пищи и пыталась вызвать рвоту вилкой. Случайно пациентка проглотила столовый прибор.

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