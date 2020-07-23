СК возбудил уголовное дело из-за пропажи Ан-2 в Бурятии

По факту пропажи самолета Ан-2 с пассажирами было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«В связи с отсутствием в течение длительного времени информации о местонахождении воздушного судна у следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Самолет должен был совершить опыление лесов от тутового шелкопряда. После вылета самолет перестал отвечать на сигналы. На его борту находились два члена экипажа и четверо пассажиров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МЧС рассказали о поисковой операции пропавшего Ан-2 в Бурятии

— СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии

— Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии