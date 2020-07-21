Завершено расследование против россиянина, отправившего фото Гитлера в «Бессмертный полк»

Завершено расследование уголовного дела против жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, который разместил фото лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Банк Памяти» для дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» в мае текущего года. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что на месте проживания подозреваемого был произведен обыск. Следователи установили, что мужчина на протяжении нескольких месяцев выращивал наркосодержащие растения в своем доме.

Эль-Айюби предъявлено обвинение по статьям «Реабилитация нацизма» и «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства».

Он признал вину и публично принес извинения.

Дело передано в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

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